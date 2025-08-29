ABCテレビ『news おかえり』木曜メンバー4人が卒業「奈美ちゃん卒業なの!?」「寂しくなりますね」
ABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）が28日、公式インスタグラムを更新。同日放送をもって、坂下千里子、岸田奈美、清水啓之、森田まりこの卒業を報告した。
【写真】『news おかえり』卒業する4人と木曜メンバーの集合ショット
「本日の放送で 木曜おかえりメンバー4人が番組をご卒業」とし、4人に対して「#newsおかえりがスタートした2022年から約3年半にわたり、番組を支えていただきました」とつづった。
「まるで学校の休憩時間のような雰囲気(by 横山アナ)」「番組OA中だけでなく打ち合わせの時も和気藹々」「笑いあり、涙あり。時に楽しく、時に真剣に」「様々なニュースを様々な視点・角度で視聴者の皆様にお届けしてくださいました」と振り返った。
「番組終了後に木曜メンバーと」「おかえりロケで何度もご一緒させていただいた奈美さんのお母様 #岸田ひろ実 さんもスタジオに駆けつけてくださいました」と、集合写真をアップした。
この投稿に「奈美ちゃん卒業なの!?」「千里子さんのおかえりご飯の厳しい採点、めっちゃ好きでした！」「もぉ本当に寂しくなりますね」といったコメントが寄せられた。
