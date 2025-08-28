男性の恋愛スイッチが一瞬でオフに…。知らないと損する「非モテ行動」
男性に対して「なんで急に冷たくなったの？」と感じたことありませんか？実は男性には、「彼女とは付き合えない」と一瞬で判断してしまうポイントがあるんです。そこで今回は、せっかくの恋が始まる前に終わらないように、知らないと損する「非モテ行動」を紹介します。
会話が“自分中心”すぎる
男性が一番ガッカリするのは「一緒にいてもつまらない」と思った瞬間。例えば、男性の話をすぐ遮って自分の話にすり替える、質問を全然返さない、反応が薄い…。こうした会話の一方通行は「気を遣うばかりで疲れる」と感じさせてしまいます。基本的に「聞く７割・話す３割」のバランスを意識しましょう。
空気が読めない＆配慮できない
男女ともに「一緒にいて気を遣わない人」をパートナーに選ぶ傾向が強いと言われています。だからこそ、場の空気を無視した発言や、人の気持ちを考えない行動は一気に“恋愛対象外”に。例えば、彼が疲れているのに予定を押しつける、他人の悪口を場違いに言うなど、空気が読めない＆配慮できない言動はNGです。
ルーズすぎて信頼を失う
恋愛って「信頼」で続くもの。だからこそ、時間や約束にルーズな女性はかなりのマイナスポイントです。待ち合わせに毎回遅れる、ドタキャンが多い、言ったことをすぐ忘れる…。こうした積み重ねは男性に「大事にされてない」と感じさせることになり、「付き合えない」となってしまいます。
恋愛スイッチは残念ながら一瞬で切り替わってしまうもの。今回挙げた内容を意識して、恋が長続きする“モテ体質”に近づいていきましょうね。
