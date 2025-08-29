開催国ポーランドがドンチッチ率いるスロベニアを撃破…「相手が最高の試合をしたんだ」

「相手はタフショットをいくつも決めて調子を上げていった。僕たちは最後まで戦った。チームのみんなのことを誇りに思うよ。ただ相手が最高の試合をしたんだ。このグループはタフだから、僕らは次戦に向けてフォーカスする必要がある」

そう語ったのは、スロベニア代表のエド・ムリッチ。ベテランフォワードは8月29日に行われた「FIBAユーロバスケット2025」のポーランド代表戦で17得点3リバウンド3アシスト2スティール2ブロックと活躍。

スロベニアはグループフェーズ初戦でルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が34得点4リバウンド9アシスト5スティール2ブロックの大活躍。ところが、試合は35分36秒間にわたってホームのポーランドがリードし、105－95で勝利を収めた。

2022年のユーロバスケット。ポーランドは準々決勝でスロベニアを下して大会4位で終えていた。そして2025年大会の初戦でもポーランドがスロベニアを撃破。

今年は帰化選手ジョーダン・ロイドが32得点2アシスト2スティール、マテウス・ポニツカが23得点7リバウンドをマーク。チーム全体でフィールドゴール成功率58.6パーセント（34／58）と高確率にショットを決め切った。

もっとも、グループフェーズは6チームが総当たりで対戦していき、上位4チームが決勝トーナメントへ進出することができるため、ポーランド、スロベニアの両チームにベスト16入りするチャンスが残っている。

大会はまだ始まったばかりだけに、ポーランドがさらに勢いを増すのか、そしてスロベニアが次戦以降に切り替えて白星を重ねていくか注目していきたい。

【動画】スロベニア対ポーランド戦のハイライトはこちら！





