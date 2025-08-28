好意はあるのに動く気配なし。恋愛に慎重な男性が見せる「本命行動」
「好意は感じるのに告白してこない…」そんな“恋愛に慎重な男性”に心当たりはありませんか？そこで今回は、そんな男性が見せる「本命行動」を紹介します。
２人きりの時間を自然に増やそうとする
友達グループの流れではなく、あえて２人きりの時間を作ろうとするのは「もっと距離を縮めたい」気持ちの表れ。映画や食事、ちょっとした買い物など、シチュエーションはさまざまですが、男性が主体的に２人での時間を提案してくるなら、それは告白への過程の１つと言えるでしょう。
未来を前提にした会話が増える
「今度○○に行こうよ」「来月あたり遠出しない？」など、未来を想定した会話が増えるのも典型的なサイン。告白前の男性は、すでに頭の中で“彼女としてのあなた”を思い描いていることが多いのです。未来を一緒に描こうとする会話は、軽い冗談に見えても本音の部分が透けて見える瞬間です。
告白のタイミングを探るような発言をする
「他に男いないよね？」「付き合ったらどんなデートする？」などの探りを入れてくるのは、告白する勇気を出す前の確認作業。本命だからこそフラれるリスクを恐れ、慎重にタイミングを測っている証拠です。真剣さゆえに、行動に迷いやぎこちなさが出てしまうのでしょう。
もし、今回挙げた行動を見せる男性がいるなら、焦らず見守ることで、やがて訪れる告白の瞬間をより確かなものにできるはずですよ。
