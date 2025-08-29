鈴木おさむ氏、妻・大島美幸＆10歳長男と西武園ゆうえんちへ「夏満喫の一家、素敵です」「ほっこり拝見させていただいてます」
元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻で森三中・大島美幸（45）と長男・笑福（えふ／10）さん、笑福さんの友人家族と埼玉・所沢の西武園ゆうえんちへ遊びに行ったことを報告し、夫婦ショットや笑福さんの近影などを公開した。
【写真】「夏満喫の一家、素敵です」西武園ゆうえんちを満喫する鈴木おさむ氏＆大島美幸夫妻
鈴木氏は同園のアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド」が今回の目的だったことを明かし、「控えめに言っても最高!!」と、楽しめたことを報告。「園内でサーカス見て盛り上がってたらしばらくして雷と共にとんでもない雨です!!やばい!!とてつもないゲリラ豪雨」と、雨の中を歩く息子の様子をとらえたショットも添えた。
この投稿にファンからは「夏満喫の一家、素敵です!!!!!!!私も子どもと満喫してたあの頃が懐かしくなりました!!!!!!!」「素敵な家族旅行 ほっこり拝見させていただいてます」などのコメントが寄せられている。
鈴木氏と大島は2002年に結婚。15年6月に笑福さんが誕生した。
