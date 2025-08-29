UUUM、オーディション開催へ 賞金100万円＆専属契約も
HIKAKIN（ヒカキン）ら人気YouTuberが所属する「UUUM」は29日、オーディションを開催すると発表した。
UUUMオーディションの応募資格
「UUUMオーディション2025」と題した企画。発表で「この度、次世代を担う動画クリエイターの発掘と育成を目的に『UUUMオーディション2025』を開催します」と伝え、「UUUMと共に新たな価値/エンターテインメントを創造し、世の中に『好き』を届けるクリエイターを生み出すプロジェクトです」と説明した。
応募期間はきょう29日から9月12日まで。グランプリ特典として、賞金100万円を贈呈する。また、「UUUM株式会社」での専属契約の締結、専任のマネジメントによる分析、アドバイス、マネタイズサポートを実施予定とも伝えた。グランプリ対象は1組。必ずしもグランプリが選出されるわけではない。
応募条件は、「年齢、性別、国籍、経験不問（未成年者は保護者の同意が必要、日本国内在住の方のみ対象）」「継続的に活動できる方」「特定のプロダクション、その他との専属契約がない方（選考過程において、当社の定める各種規定に同意いただける方）」と説明。第1次審査から第三次審査まで行い、最終審査は役員面談となる。
