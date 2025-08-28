もう聞きたくないよ！男性が嫌がる「会話の話題」とは

気になる男性との会話で女性としては何気なく話している話題であっても、男性を「もう聞きたくない！」とうんざりさせてしまうことも。

そこで今回は、男性が嫌がる「会話の話題」を紹介します。

誰かの悪口


人は自分に向けられた悪口でなくても、誰かの悪口を聞いているだけで気持ちが沈んでいくもの。

悪口を言っていると、話している本人はストレスの発散になるでしょうが、聞いている側はストレスを受けているということを心の留めておきましょう。

しかも、男性から好印象を持たれていたとしても、悪口ばかり言っていると「性格が悪いのでは？」とイメージダウンになってしまいますし、「俺も見えないところで悪口を言われているのでは？」などと男性は不信感を募らせていくものです。

自分以外の男性について


気になる女性が自分以外の男性について話をされることほど、男性にとって不快なことはありません。

特にそれが他の男性を褒めるような内容だと、「自分は物足りないと思われているのかも…」とショックさえ受けるでしょう。

なので、男性が他の男性について話題にしてきたならともかく、自分からは他の男性について会話の話題に出さないことを意識することは男性との関係を構築する上で重要なポイントと言えます。

今回紹介した話題を無意識のうちに会話に出しているようだと、男性の心が離れていくきっかけになりかねないので、十分に注意していきましょうね。

