好きな彼との会話で避けるべき！男性が“内心うんざり”する「話題」
好きな男性ともっと仲良くなりたい…そんなときに大事なのが「会話の内容」。でも、女性にとっては普通の話題でも、男性にとっては「正直ちょっとしんどい」と感じることがあるんです。そこで今回は、男性が“内心うんざり”する「話題」を紹介します。
知らない人の悪口や愚痴
ストレス発散でつい出ちゃう悪口や愚痴。でも彼にとって“知らない人”の話は共感しづらいもの。むしろ「本当のこと？」「影では自分も同じように言われているのでは？」と不安を感じさせてしまいます。
女性の美容やファッションについて
コスメや服の話は女友達との鉄板ネタですが、男性にとっては未知の領域。興味がある男性なら盛り上がりますが、大半は「へぇ…」で終わりがち。しかも「いくら使った」なんて金額の話になると、経済的な不安を感じさせてしまうこともあります。
細かすぎる女子トーク
うわさ話や女同士の複雑な人間関係など、女子同士なら盛り上がれるような話題も、男性は「そんな細かいこと気にするの？」となるでしょう。彼といるときは“自分の話を聞いてほしい”より、“彼の話を聞き出す”ことを意識すると好印象。聞き上手な姿勢こそ、関係を深める近道です。
会話は恋愛を進展させる上で大事だからこそ、話題選びを間違えると恋愛面で逆効果になります。悪口・女子トークはなるだけ封印して、男性が心を開きやすい空気をつくっていきましょうね。
