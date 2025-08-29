◇ナ・リーグ ジャイアンツ4×―3カブス（2025年8月28日 サンフランシスコ）

ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が28日（日本時間29日）、本拠でのカブス戦に「7番・中堅」で先発出場。メジャー初となるサヨナラ打を放ち、カブス戦スイープに成功。チームを5連勝に導いた。

相手先発・今永には3打数1安打だったが、3―3で迎えた9回1死一、二塁のサヨナラ機で相手3番手・パレンシアの内角スライダーを振り抜くと、打球は右前で弾んだ。二塁走者・コスが生還し、ジャイアンツは劇的なサヨナラ勝利。決勝打を放ったイ・ジョンフはチームメートにユニホームを引っ張られるなどもみくちゃにされ、手荒い祝福を受けながら満面の笑みを見せた。

イ・ジョンフにとってこの一打がメジャー初のサヨナラ打となった。2年目の今季は春先こそ好調だったが、6月に打撃不振に陥った。それでも8月は月間打率・315を記録するなど復調。今季ここまで127試合で打率・261、7本塁打、48打点を記録している。

イ・ジョンフのサヨナラ打に母国の韓国メディアも熱狂。「朝鮮日報」は「決勝打で英雄になった」とこの日の活躍を報道。「OSEN」も「今日は私が主人公」と見出しを付けて、報じた。