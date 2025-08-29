マンウィズ史上初！事前予告なしで新曲「Against the Kings and Gods」をゲリラリリース
MAN WITH A MISSIONが、8月29日に新曲「Against the Kings and Gods」をサプライズで配信リリースした。
■8月29日は、バンド結成15周年の“焼肉の日”
2025年に結成15周年を迎え、ファン投票によるリクエストセットリストによるアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を経て、現在は全国各地の夏フェス会場を沸かせている、MAN WITH A MISSION。
そんなマンウィズが、8月29日に突如、新曲「Against the Kings and Gods」を発表。バンドにとっても初となった、事前予告いっさいなしの新曲発表に、ファンたちも騒然となった。
なお、8月29日は、バンド結成15周年の“焼肉の日”となる。
■サウンドプロデュースはBOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUNDの中野雅之
「Against the Kings and Gods」の作詞・作曲はJean-Ken Johnnyが担当。全編が英語詞で歌われており、サウンドプロデュースにはBOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUNDの中野雅之を迎え、これまでにない荘厳で重厚なサウンドが構築されている。
10月からはロンドンを皮切りに『MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025』をスタートさせるMAN WITH A MISSION 。海外ツアーを控えるなかで、世界中のファンへ向けたうれしいサプライズとなった。
2025.08.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Against the Kings and Gods」
