Ｍ＆Ａキャピが続伸、テレビ東京グループと地域共創プロジェクトを始動◇ Ｍ＆Ａキャピが続伸、テレビ東京グループと地域共創プロジェクトを始動◇

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ<6080.T>が続伸している。２８日の取引終了後、全国の新聞社や放送局などと共同で「事業承継・事業成長の選択肢」を広める「地域共創プロジェクト」の第１６弾として、テレビ東京ホールディングス<9413.T>傘下のテレビ東京メディアネットと業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の提携は、Ｍ＆ＡキャピのＭ＆Ａアドバイザリー実績と、テレビ東京グループの強力な経済分野に関する情報発信力・信頼性を融合させることで、経営者に多様な承継の選択肢を提示するのが狙い。「地域共創プロジェクト」では初の民放キー局との提携となり、２３年１０月に発表した全国新聞社との「地域共創プロジェクト」に続く新たな展開となる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS