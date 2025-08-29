長崎ヴェルカの新シーズンユニフォーム販売中…売れ行きランキングには新加入選手も
8月29日、B1所属の長崎ヴェルカは、先日開始した2025－26シーズンのユニフォーム販売に合わせ、これまでの売れ行きランキングも発表した。
📢2025-26シーズン ユニフォーム販売開始
2025-26シーズンユニフォームの受注受付を開始中！
✅1次受注期間中にご注文いただいたお客さま
10/4(土)アルティーリ千葉戦までにお届け
※『ネーム&ナンバー加工なし』をご注文のお客様につきましては、9月上旬より順次発送を予定しております… pic.twitter.com/CSjjPAROcN
ホームとアウェーでそれぞれ地元長崎への思いが込められた異なるデザインとなっているユニフォームは、8月22日から販売がスタート。現時点での売れ行きランキングでは、NBAサマーリーグから帰還した馬場雄大が堂々の首位、ジャレル・ブラントリー、狩俣昌也、川真田紘也と続き、5位には新シーズンから加入となる元NBA選手のスタンリー・ジョンソンが早くも名を連ねた。
10月4日のアルティーリ千葉との開幕戦に向けて、新加入選手や日本代表帰りの大黒柱へのファンの期待も高まっていることが感じられる。