早くも話題！ミステリアスな深み赤が魅力【KATE×USJ】コラボ限定“魔女リプモン”
ポーチに１本は当たり前なほど人気の「KATE（ケイト）」“リップモンスター”シリーズ。落ちにくさと発色の良さで、常にSNSを中心に話題を集めています。そんなシリーズから、2025年8月23日に登場したユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）とのコラボ限定色が早くも注目を集めています。
今回の限定カラーは、USJで2025年9月5日から期間限定でオープンする共創アトラクション「18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜」をイメージしたもの。ハロウィンシーズンにもぴったりな深みのあるミステリアスな赤リップが揃っています。
魔女をイメージした“感情カラー”４色が登場
今回のコラボは、KATEとUSJが“感情を解き放つ”という共通のテーマでタッグを組んで実現したもの。“鏡だらけの館”に棲む４人の魔女。訪れた人は、喜怒哀楽の感情を試される“感情の試練”を通じて、自分の秘めた感情を解放するという新感覚アトラクションです。
▲【数量限定】ケイト リップモンスター 新色２色 各￥1,540（税込）、ケイト リップモンスター ツヤバース 新色２色 各￥1,650（税込） ※価格は編集部調べ
そして、その４人の魔女を表現したのが、KATEの限定リップカラー。すべてミステリアスで奥行きのあるレッド系でまとめられています。
「リップモンスター」からは高発色の深みレッド２色
定番人気の「リップモンスター」からは、“EX-9 戦慄の喜笑”と“EX-10 狂気の怒号”の２色が登場。高発色で色持ちも抜群なのに、中彩度カラーなので日常使いにもマッチ。
特にEX-9は、柔らかさの中に強さを秘めた赤で、肌を明るく見せてくれる万能カラー。EX-10は深みのある血色感がクールで、モードな印象を楽しみたい人におすすめです。
「リップモンスター ツヤバース」からは濡れ感ツヤレッド２色
ひと塗りでとろけるツヤ感が魅力の「リップモンスター ツヤバース」からは、“EX-1 哀愁の亡霊”と“EX-2 悪魔の快楽”の２色が登場。濡れたようなクリア感と濃密発色のバランスが絶妙で、まさに“魔女リップ”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。
EX-1は透明感を纏った深みレッドで、大人の色気を引き出すカラー。EX-2は妖艶さを強調した赤みで、イベントや特別な日のメイクにぴったりです。
ハロウィンメイクの主役になれる“魔女リップ”は争奪戦必至？！
限定の４色は、いずれもハロウィンシーズンのメイクを盛り上げてくれること間違いなし。しかも、毎回リップモンスターの限定色はSNSを中心に争奪戦になるほどの人気です。
「落ちないリップ」で支持を集め続けるKATEのリップモンスターに、USJコラボという話題性が加わった今回の新作。“魔女リップ”を手に入れられるかどうかが、この秋のメイクトレンドを制するカギになるかも。ぜひ売り切れる前に早めにチェックしてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問：カネボウ化粧品 0120-518-520＞