ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』の30周年を記念して、「OH MY CAFE」初のドリンクスタンドが渋谷に期間限定オープン！

キャラクターをイメージしたドリンクメニューやオリジナルグッズの販売、スーベニアなど、盛りだくさんの内容が展開されます。

SHIBUYA109渋谷店／トイ・ストーリー「OH MY CAFE ドリンクスタンド」

場所：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店（東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階）

期間：2025年9月4日（木）〜10月5日（日）

「トイ・ストーリー」ドリンクメニュー

OH MY CAFEプロデュースのメニューはディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース

価格：税込1,090円

ウッディをイメージしたオレンジ＆リンゴジュースベースにバナナといちごの果肉が入ったジュースです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース

価格：税込1,090円

バズ・ライトイヤーをイメージしたキウイ、ブルーベリーの果肉入りの白ぶどうジュースです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜レックス＞メロンスムージー

価格：税込990円

レックスをイメージしたメロンのミルクスムージーです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜ハム＞ピンクミルク

価格：税込990円

ハムをイメージしたピーチ風味のミルクです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア

税込990円

スリンキー・ドッグをイメージしたアイスココアです。

※チャーム付きマドラーはお持ち帰りいただけません。

ホットコーヒー・ホットティー・ホットミルク

価格：各税込690円

ホットコーヒー・ホットティー・ホットミルクはオリジナルマグカップで提供。

※マグカップはお持ち帰りできません。

オレンジジュース・アイスティー・アイスコーヒー

価格：各税込990円

オレンジジュース・アイスティー・アイスコーヒーはオリジナルカップで提供。

※カップはお持ち帰りいただけます。

フードメニュー

＜エイリアン＞ゼリーパフェ

税込1,490円

クレーンゲームの中のエイリアンをモチーフにしたパフェ。

テイクアウトメニュー

オレンジジュース／アイスティー／アイスコーヒー

価格：各税込990円

オリジナルカップで提供・お持ち帰り可。

※提供時間：12:00〜18:00

スーベニア

ストローチャーム（ランダム10種）

価格：税込660円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー：＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース/

＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース/＜レックス＞メロンスムージー/＜ハム＞ピンクミルク/＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

※1メニューにつき10点までご購入いただけます。

マグカップ

価格：税込2,200円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー：＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース/＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース/＜レックス＞メロンスムージー/＜ハム＞ピンクミルク/＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/

アイスティー

※1メニューにつき1点までご購入いただけます。

グラス

価格：税込2,200円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー：＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース/＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース/＜レックス＞メロンスムージー/＜ハム＞ピンクミルク/＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

※1メニューにつき1点までご購入いただけます。

アクリルコースター（ランダム8種）

価格：税込990円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー：＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース/＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース/＜レックス＞メロンスムージー/＜ハム＞ピンクミルク/＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

※1メニューにつき8点までご購入いただけます。

白雲石コースター

価格：税込1,320円

ドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー：＜ウッディ＞ミックスフルーツジュース/＜バズ・ライトイヤー＞ホワイトグレープジュース/＜レックス＞メロンスムージー/＜ハム＞ピンクミルク/＜スリンキー・ドッグ＞アイスココア/ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク/オレンジジュース/アイスコーヒー/アイスティー

※1メニューにつき1点までご購入いただけます。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は通信販売も行います。

アクリルキーホルダー（ランダム9種）

価格：税込770円

カセットテープのようなデザインがかわいいアクリルキーホルダー。

ステッカーA（ランダム10種）

価格：税込605円

名シーンいっぱいのステッカー。

ステッカーB（ランダム10種）

価格：税込605円

「トイ・ストーリー30周年」のロゴ入りです。

額縁マグネット（ランダム8種）

価格：税込1,045円

おしゃれなアートが目を惹く額縁マグネット。

缶バッジ（ランダム8種）

価格：税込605円

バッグなどのアクセントにぴったりな缶バッジ。

カラビナチャーム（全4種）

価格：各税込1,320円

星型のカラビナがかわいいチャーム。

カードホルダー

価格：税込1,650円

「ピザ・プラネット」のオーダーシート風のカードホルダー。

ネックストラップ

価格：税込1,650円

ウッディ、ジェシー、ブルズアイの元気いっぱいな姿が印象的なネックストラップ。

巾着（全3種）

価格：各税込1,540円

ちょっとした小物の整理にぴったりな巾着。

かわいいドリンクが気軽に楽しめる！

SHIBUYA109渋谷店／トイ・ストーリー「OH MY CAFE ドリンクスタンド」の紹介でした。

©Disney/Pixar ©Just Play,LLC

Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. ©Hasbro. All Rights Reserved.

