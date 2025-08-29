ロッテリア「インカのめざめ ポテトフライ」「紫芋ぱふぇシェーキ」など新商品5品を発売する『芋フェア』開催/お芋スイーツ&こだわりのポテトフライで秋を先取り

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、9月3日から『芋フェア』を開催し、「インカのめざめ ポテトフライ」「紫芋ぱふぇシェーキ」など新商品5品を、一部店舗を除く198店舗で発売する。販売予定期間は、10月中旬頃まで。なくなり次第終了。

〈『芋フェア』商品ラインアップ(各税込)〉

◆「インカのめざめ ポテトフライ」390円

北海道十勝幕別町産の希少品種「インカのめざめ」を使用したポテトフライ。収穫後、約1年間じっくりと熟成させることで、栗のような濃厚な甘みを引き出し、素材の味わいをストレートに堪能できるポテトフライに仕上げた。

ロッテリア「インカのめざめ ポテトフライ」

◆「シェーキ 紫芋」290円

程よい甘みが特徴の紫芋シロップを使用したシェーキ。

ロッテリア「シェーキ 紫芋」

◆「紫芋ぱふぇシェーキ」390円

「シェーキ 紫芋」に、口当たりなめらかなホイップクリーム、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みの芋ソース、サクサクとした食感の芋けんぴをトッピングした。芋の味わいを存分に楽しめる、パフェのようなシェーキ。

ロッテリア「紫芋ぱふぇシェーキ」

※「紫芋ぱふぇシェーキ」と「シェーキ 紫芋」は機器調整により販売していない場合がある。デリバリーでの販売はしない。

◆「おいもパイ」240円

芋の優しい甘みが特徴のフィリングを、サクサクとした食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。食後のデザートや軽食など、手軽に食べられる。

ロッテリア「おいもパイ」

◆「ディップチュロ 安納芋ソース」290円

種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みの芋ソースをかけたホイップクリームに、サクッと、もちもち食感のチュロをディップして食べる。

ロッテリア「ディップチュロ 安納芋ソース」