黒木ひかりが、8月25日発売の「週刊プレイボーイ」に初登場。アザーカットが3枚公開された。

黒木ひかり「週刊プレイボーイ」

黒木ひかりは、バラエティ番組、ドラマ、映画など、さまざまなジャンルで活躍中。現在は、DAZN『やべっちスタジアム』でレギュラーアシスタントを務めている。

黒木ひかり コメント

◆『週刊プレイボーイ』掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

約1年ぶりにまたこうして掲載していただけけてうれしいです!!

毎回出演させていただくたびに、前よりも今、今よりも次回とアップデートし続けていきたいと思っているのですが、、今回はいかがでしたでしょうか!?（笑）

個人的にはまた少し大人になったかなと思っているのですが、皆さんからみた客観的な感想も気になるので、コメントなどで感想お待ちしております!!

◆撮影中のエピソードや印象に残っていることなどあれば教えてください。

まず水着のお仕事で浴衣を着るのが久しぶりなのでうれしかったのと、撮影場所も和室ということで、とても和を感じられる相性のいい組み合わせで個人的にも雰囲気も感じられて撮影も楽しかったです。

海ではいつも通り元気な黒木で、ジャングルジムに久しぶりに登ってみたり、貝殻を遠くまで投げてみたりしていたのですが、後日投球フォームを褒められて、自分でも気が付かなかったのですがそのショットを見て笑ってしまいました（笑）。

あとは、めがねをつけての撮影もあまりないので少し新鮮な気持ちで撮影に挑めました!!

◆先日、日本テレビ『THE突破ファイル』の新シリーズへの出演が話題となっておりましたがいかがですか？

ありがとうございます！

新シリーズの「突破不動産」に出演させていただけて本当に光栄です！

やはり自分自身も見ていた番組なので、出演できること自体うれしくて、撮影が決まった時点ですぐに家族に報告しました！！

撮影現場も本当に楽しくて、時間があっという間に過ぎていくんです。

ご一緒させていただいている男性ブランコさんもお二人共ご親切でなにより本当に面白くて、特に目の前で見る解決策を言う時の決めゼリフは最高です！カメラの裏でニヤニヤしながら見ています（笑）。

◆いつも応援してくれる方々に一言お願いいたします。

いつも応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます！

今回の週プレはゲットしていただけましたか！

前よりもすてきなものをお届けできましたでしょうか?!もっと綺麗な大人黒木になっていけるように、これからも頑張ります!!

そして、毎週月曜日はやべっちスタジアムにも出演しているので、こちらも見ていただけるとうれしいです！

これからも多方面で活躍できるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いいたします！

©集英社／週刊プレイボーイ／撮影 大辻隆広

