日向坂46平岡海月、スイーツエッセイ連載決定！「皆さんの記憶や味覚に私の想いが伝わるように」

日向坂46の平岡海月が、9月2日18時よりワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』にて新連載をスタートさせる。

■甘い香りに惹かれて、漂うように書き綴った心の声を大切にしたエッセイ

新連載のタイトルは『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載』。大のスイーツ好きとして知られる平岡が、知る人ぞ知る数々の名店を訪れ、味覚と、記憶と、小さな気づきを文章にしたためる。

連載タイトルも、平岡本人が考案。タイトルに「～」（波）が付いていたり、おかしい（お菓子い）がダブルミーニングになっていたり、“漂流記”というタイトルも、“海月”という名前のイメージとぴったり。甘い香りに惹かれて、漂うように書き綴った心の声を大切にしたエッセイとなっている。

なお、『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載」は、月1回不定期更新予定。

■日向坂46平岡海月 コメント