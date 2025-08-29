日向坂46平岡海月、スイーツエッセイ連載決定！「皆さんの記憶や味覚に私の想いが伝わるように」
日向坂46の平岡海月が、9月2日18時よりワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』にて新連載をスタートさせる。
■甘い香りに惹かれて、漂うように書き綴った心の声を大切にしたエッセイ
新連載のタイトルは『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載』。大のスイーツ好きとして知られる平岡が、知る人ぞ知る数々の名店を訪れ、味覚と、記憶と、小さな気づきを文章にしたためる。
連載タイトルも、平岡本人が考案。タイトルに「～」（波）が付いていたり、おかしい（お菓子い）がダブルミーニングになっていたり、“漂流記”というタイトルも、“海月”という名前のイメージとぴったり。甘い香りに惹かれて、漂うように書き綴った心の声を大切にしたエッセイとなっている。
なお、『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載」は、月1回不定期更新予定。
■日向坂46平岡海月 コメント
日向坂46の平岡海月です。
この度念願の、スイーツエッセイ連載をスタートさせていただくこととなりました！
20代女の子の感覚と、私だけの感覚、どちらも伝えられたらなと思っています。
皆さんの記憶や味覚に私の想いが伝わるように、一生懸命書いていこうと思っていますので、ぜひご自身の経験と照らし合わせてみたり想像したりしながら、楽しんでいただけたら幸いです！
これからどうぞ、『日向坂46平岡海月のあま～い漂流記 お菓子い散文連載』をよろしくお願いいたします!!
■リリース情報
2025.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「お願いバッハ！」
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
