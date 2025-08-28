【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月25日〜8月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分を褒めたくなります』
｜総合運｜ ★★★★★
きちんと自分の中のルールで周りの人達と関わっていくことで、これまで気付かなかった自分の良さに気付いていきます。そもそもできていたことや正しかった考えなどを誇れるでしょう。仕事や公の場では良い意味で色々な人達に注目されています。一つ一つの判断を期待されているでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
ウキウキした気持ちになれる日が増えるようです。自分の行動が素敵だと思えることもありますが、相手への優しさだけは変わらず忘れずにいましょう。シングルの方は、立ち振る舞いが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより愛されていることに自信を持ってくれます。
｜時期｜
9月1日 問題が去る ／ 9月4日 安堵
｜ラッキーアイテム｜
ショッピングモール
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞