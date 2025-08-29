カブスの今永昇太投手が28日（日本時間29日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回を5安打3失点でまとめたが、勝敗はつかなかった。試合は3ー4でサヨナラ負け。チームはナ・リーグ中地区で首位ブルワーズを追いかけているが、痛恨のスイープを喫してしまった。



■ジ軍相手に7回5安打3失点

■指揮官も痛恨の“2球”を嘆く

今永は1ー0で迎えた1回裏、ラファエル・デバース内野手を四球で歩かせると、次打者ウィリー・アダメス内野手に初球ストレートを捉えられ、左翼席へ23号2ランを叩き込まれた。逆転を許したものの、カブスは2回表にダンスビー・スワンソン内野手が19号ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。今永も2点を失ったものの、その後は快調。2、3、4、5回をいずれもゼロに封じた。するとカブスは6回表、マイケル・ブッシュ内野手の25号ソロで3ー2と勝ち越しに成功。しかし、喜びも束の間。その裏、今永がまたしてもアダメスに被弾し、同点に追い付かれた。結局、今永は7回を投げ終えて交代。5安打3失点、1四球5奪三振でまとめ、防御率は3.08となった。白星には恵まれなかったが、これで5日（同6日）のレッズ戦から5試合連続でクオリティースタート（QS＝6イニング以上投げて自責点3以下）をマーク。9勝目はお預けとなったものの、先発投手としての役割を一貫して果たしており、米メディア『SB NATION』も「イマナガはもっと報われるべきだ」と記し、評価した。結果的に強打者アダメスの2発に泣いた今永。1本目は初球、2本目は0ー2と追い込んでから打たれたもので、悔いが残る投球となった。「2本目は1球外して、その次のボール（で勝負）というところで打たれてしまった。振り返ってみると、あれはもっとボール球にすべきだった」と悔しさをにじませた。クレイグ・カウンセル監督も「たった2球……。それだけだ。彼は見事な投球をしたよ」とつぶやき、勝負を分けたアダメスの打席を振り返った。前カードではエンゼルス相手にスイープし、意気揚々とサンフランシスコに入ったカブス。しかし、今度はまさかの3連敗。29日（同30日）からはロッキーズ戦が控えており、首位ブルワーズを追走するためにも、気持ちを切り替えて臨むしかない。





