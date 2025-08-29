ユタカ技研、今期配当を見送り

ユタカ技研 <7229> [東証Ｓ] が8月29日昼(12:15)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来72円としていた26年3月期の年間配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、[本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。]なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。

