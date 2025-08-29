すき家（東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」が、「牛丼」の価格を値下げすることを発表。9月4日午前9時から新価格で販売されます。

「牛丼」各種30〜40円値下げへ

昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇により、物価高が続いている経済環境を受け、同社は「すき家の牛丼を多くのお客さまにより手頃な価格でお楽しみいただきたい」という思いから、今回、値下げを決定したとのこと。

また、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米を100％使用するなど、味わいや品質はそのままに、よりお得に牛丼を提供していくとしています。

今回の「牛丼」価格改定により、ミニが430円→390円、並盛が480円→450円、大盛が680円→650円、特盛が880円→850円となり（全て税込み）、それぞれ30〜40円値下げされます。

同社は「ぜひこの機会に、すき家やお家で、より手頃な価格になった牛丼をお召し上がりください」とコメントしています。

物価高が続く状況下での「値下げ」について、SNSでは「企業努力が素晴らしい」「すき家最高！」「うれしすぎるよ」「すき家すごすぎない？」「いいね！」「すき家値下げカッコよすぎる」「久しぶりにすき家食べに行こう」「このご時世に値下げしてくれるなんてありがたすぎる」「ありがとう！これからたくさんすき家の牛丼食べます」「この時代に値下げとは…すごい話だ」「国産米使ってくれてるのもうれしい」「この流れで、他のチェーン店も値下げしていってほしい」など、喜びや称賛の声が相次いでいます。