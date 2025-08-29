40歳シーズンを迎えた長野久義に近づく“黄昏時”　2軍で快打連発で余力を残すベテランの「使い道」は？

巨人ファンに愛され、チーム内でも尊敬されている長野(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

巨人の一時代を築いた名選手にも確実に「黄昏時」が近づいている。長野久義だ。

40歳のシーズンを迎え、背番号7は出場機会が激減。いまだ2軍では元気な姿を見せているものの、1軍ではキャリアワーストの成績になることがほぼ確実な情勢だ。長くチームを支えてきた精神的支柱は、ここからもうひと花咲かせられるだろうか。

【動画】待ってた、チョーさん！代打で長野が見せた一発

並外れた背筋力を生かした強肩強打が武器の外野手。そのプロ入りは、巨人入りを熱望した上での2度に渡るドラフト拒否の末に迎えた満26歳のシーズンだった。

ただ、待望の巨人入りを果たしてからは、まさに「超・即戦力」となった。前評判通りにルーキーイヤーから新人王に輝くと、2年目には初のタイトル（首位打者）を獲得。3年目は173本の安打を放ち、最終戦でチームメイトの坂本勇人と最多安打のタイトルを分け合ったのは、今もG党の間で語り継がれている。新人から3年連続ベストナインとゴールデン・グラブ賞も獲得し、2010年代前半を代表する名手のひとりとして声価を高めた。

30歳を過ぎた頃からは身体にガタが来て、毎年のように故障渦に巻き込まれた。それに伴い成績も鈍化し、2桁本塁打は新人から9年続けてきたものの、それも広島に移籍して1年目の2019年に途切れた。

一方でこの頃には、長野の人柄の良さがプロ野球ファンに広く浸透。人的補償による広島移籍の際にも恨み言一つも言わずに新天地へ赴き、その上で広島にとって意味の大きい「背番号9」の打診を固辞。若手の成長を願っての行動は賞賛された。