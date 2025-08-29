有毒のウミウシ「ブルードラゴン」がスペインのビーチで発見され、海への立ち入り禁止が発令された。同国南東部トレビエハの町グアルダマル・デル・セグラ周辺約11キロに及ぶ海岸線で「ブルードラゴン」2匹が確認され海水浴が禁止に、同生物は「海で最も美しい殺人者」の異名を持ち、致命的な刺傷を引き起こす可能性があることで知られている。



【写真】ブルードラゴンと呼ばれるアオミノウミウシ

学名はGlaucus atlanticus（グローカス・アトランティカス）、3cmほどの「ブルー・ドラゴン」だが、刺されると吐き気、痛み、嘔吐、急性アレルギー性接触皮膚炎などの症状が発現、大西洋、太平洋、インド洋に生息し「小さな気泡を飲み込む」ことで海面に浮遊することがある。



8月20日の発令後、町長のホセ・ルイス・サエス氏はXにこう綴った。「ビベルスビーチに『ブルードラゴン』として知られるグローカス・アトランティカスの個体が2匹出現したため、海水浴を禁止します」「刺傷の危険性があるためこの生物に近づかないようお願いします」



そして翌日21日サエス氏は警戒レベルが赤から黄色に引き下げられたと発表、「特別監視活動」の終了を明らかにした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）