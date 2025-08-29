福岡県飯塚市の「住宅型有料老人ホーム舞鶴」で虐待が確認されました。市は、代表者に自覚が見られず、すぐに施設としての対応が難しいとして、入居者を緊急避難させました。



福岡県と飯塚市によりますと、この施設では4度にわたり虐待が確認され、その後も十分な防止措置がとられなかったとして29日、老人福祉法に基づく改善命令が出されました。



2024年8月から2025年4月にかけて、県の立ち入り検査や市の調査で確認された虐待は次の通りです。





■身体的虐待△職員に暴力を振るわれる△体調不良にもかかわらず同じ法人のデイサービスに通わせられる■心理的虐待△どなられる△他の入所者が暴力を振るわれる現場を見聞きした■介護・世話の放棄・放任△おむつなどが汚れている状態で放置△外傷や疾病が確認されても病院受診をさせない■経済的虐待△職員にお金を貸したが返金されない

市は入居者の安全確認を行う中で、緊急対応が必要と判断し、数回に分けて入居者の一時避難を実施しました。一定の職員の辞職で解決するものではなく、法人組織としての問題点や労働基準法上の問題について、代表者にその自覚が見られず、すぐに施設としての対応が難しいと判断するに至ったとしています。



県と市は29日午後2時から会見を開き、詳しく説明しています。