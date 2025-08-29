¡Ú8·î29Æü ¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛºÆ¤Ó½ë¤µ¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¡½µËö¡¦9·î¤â35¡îÄ¶¤¨¡¡´ØÅì¡¦Åì³¤¤ÎÆâÎ¦¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¤â
8·îºÇ¸å¤Î½µËö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·³Ø´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡îÍ½ÁÛ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·îËö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î²Æ¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤ÇÌÔ½ëÆüÌá¤ëÍ½ÁÛ
¤¤ç¤¦29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Î100ÃÏÅÀ°Ê¾å¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£Ç¯24ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÇ¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§25¡î¡¡¶üÏ©¡§22¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§28¡î¡¡À¹²¬¡§28¡î
ÀçÂæ¡¡¡§32¡î¡¡¿·³ã¡§32¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§33¡î¡¡¶âÂô¡§34¡î
Ì¾¸Å²°¡§36¡î¡¡Åìµþ¡§35¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡¾¾¹¾¡§34¡î
¹âÃÎ¡¡¡§35¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§33¡î
¢£8·îËö¤Ê¤Î¤Ë40¡îÍ½ÁÛ¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µÂ³¤¯
¤Ê¤¼8·îËö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£Ç¯¤Ï²Æ¤Î¹âµ¤°µ¡¦ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÅÚÆü¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤¹30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ïºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Ç40¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³Ø´ü¥¹¥¿¡¼¥È¤â¹ÈÏ°Ï¤Ç35¡îÄ¶¤¨Í½ÁÛ
¤Þ¤¿¡¢9·î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤áÀ²¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´36¡î¡¢Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå37¡î¤Ê¤É¡¢¿·³Ø´ü¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤ÏÁ°Àþ¤äÆî¤«¤éËÌ¾å¤¹¤ë±«±À¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Ï¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Ï±«¤Î¹ß¤êÊý¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
