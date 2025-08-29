高橋文哉「あんぱん」話題の“襟足長め”健ちゃんヘア誕生秘話「貴重な裏話盛りだくさん」「すごいスッキリ」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】俳優の高橋文哉が29日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。連続テレビ小説「あんぱん」（同局・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で演じている辛島健太郎の髪型誕生秘話を明かした。
本作で主人公・柳井のぶ（今田）の夫・嵩（北村匠海）の学生時代からの親友・“健ちゃん”こと健太郎を演じている高橋。この日の放送では短くなっていたが、健太郎の襟足が長い独特なヘアスタイルが話題を呼び、番組には「なぜあのスタイルになったのでしょうか？」「設定が気になります」とヘアスタイルに関する質問が続々と寄せられた。
高橋は、健太郎のヘアスタイルについて「絶対地毛じゃないじゃないですか」と笑い「撮影はいろんなものを駆使してやりますから。さすがにあそこまで伸ばせなかったんですけど」と地毛での撮影ではなかったことを明かした。
さらに、MCの博多大吉が「1960年代はバンドブーム。グループサウンズブームがあったので、ウルフカットは最先端のオシャレなのかな」と見解を語ると、高橋は「オシャレっていうのと、時代の流行り」と説明。ディレクターという職業や、嵩とのファションの差を演出するためにスタッフからヘアスタイルの提案があったことを明かした。
襟足の長さについては「僕、あごくらいをイメージしてたから。肩までいったんで、そこまでいけば健太郎らしいなって」と自分でも予想外だったと告白。学生時代の健太郎はハット姿も印象的で「（健太郎は）意外とオシャレさん」と語っている。
この裏話に、視聴者からは「襟足問題が解決」「すごいスッキリした〜！」「貴重な裏話盛りだくさんで嬉しい」「文哉くんがイメージしてたより長かったのか（笑）」「健ちゃんオシャレ」「今後の健ちゃんヘアも楽しみ」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
