田中律子、シャツ1枚で堂々美脚披露 ハワイ満喫ショットに「いつまでも綺麗」「笑顔が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】女優でタレントの田中律子が29日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行の思い出を振り返る投稿で、白いシャツ1枚で美しい脚を披露したビーチでのショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中律子、大胆美脚際立つシャツ姿
田中は「ハワイ旅の思い出備忘録。必ず行くノースショア」とお気に入りのスポットを巡ったことを報告。「ワイキキビーチも歩いてお散歩したり、やっぱりダイアモンドヘッドとこのビーチはザ・ハワイって感じで大好き」と充実した旅の様子を明かし、ビーチを背景に白いシャツ姿で笑顔を見せる写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で羨ましい」「笑顔が素敵」「ハワイが似合ってる」「いつまでも綺麗」「素敵な旅行」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中律子、ハワイ満喫ショット一挙公開
