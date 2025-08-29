¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤Îà¥Õ¥¡¥ó¥µá³ÍÆÀ¤Ç8.2Ëü¿Í³åºÓ¡¡¡Ö¥³¥ì¤¬¹¬¤»¤Î·Á¡×¡Öµ¤¤Å¤±¤ë´¶À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¿©»öÃæ¤Ë¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ìàµ¹æá¤òÌÜ·â¤·¤¿¡½¡¼¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û193.5Ëü²óÉ½¼¨,8.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹á
¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬£Ø¾å¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤Í¤®¡×
2025Ç¯8·î24Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ä¡¼¡Ê¡÷manju_kowai27¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÇÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¡£
ÌÍ¤Î¾å¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Íñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È......¤¢¡¢ËÜÅö¤À¡ª¡¡¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Í¥®¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª
¤Ê¤ó¤Æ¸«»ö¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥é¡¼¥á¥óÂ¦¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
......¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤«¤é¤Îà¥Õ¥¡¥ó¥µá¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©
¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
26Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Ä¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤Í¤®¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï23Æü¤Î¤ªÃë¤´¤í¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤Ï¤ä¤·ÅÄ¡×¤Î¤È¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÌ£¶Ì¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÈ¯¸«¡£åºÎï¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¤Ê¤Î¤ÇÃ¯¤«¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê¤Ä¡¼¤µ¤ó¡Ë
¤È¡¢È¯¸«»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ä¡¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç8Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê27ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ì¤¬¹¬¤»¤Î·Á¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Í¤®¤¿¤Þ¡×
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¹¬¤»¸«ÉÕ¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤§¤è¤Ê¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë´¶À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤✨
»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Î¥¬¥óÌµ»ë¤·¤Æ¥º¥ë¥º¥ë¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò´î¤Ù¤ë Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Í¤®¡×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤Ä¡¼¤µ¤ó¤¬Ì£¶Ì¤È°ì½ï¤ËÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤Û¤¦¤â¤¤Ã¤È¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£