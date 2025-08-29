SEVENTEEN・ディエイト、自作曲『Star Crossing Night (feat. GALI)』サプライズ公開！ソロで中国フェスにも出演へ

SEVENTEENのディエイトが自作曲『Star Crossing Night (feat. GALI)』を公開した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、THE 8は8月29日11時、中国の動画プラットフォーム「抖音（Douyin）」傘下の音楽プラットフォーム「SODA MUSIC」を通じて新曲『Star Crossing Night (feat. GALI)』をリリースした。

同曲は30日からMelon、Genie、Spotify、YouTubeなど韓国内外の主要音楽プラットフォームでも配信される予定だ。

『Star Crossing Night (feat. GALI)』は、恋に落ちていた頃の記憶を回想する語り手の視点を描いた楽曲。THE 8は夜空や消えていく流れ星からインスピレーションを受け、作詞・作曲に参加した。エレクトロニックとR&Bの要素を組み合わせたサウンドに感性的なボーカルが重なり、切なく幻想的な雰囲気を醸し出している。フィーチャリングには、中国のHIPHOPサバイバル番組『Rap of China 2020』（iQIYI）で3位に入賞し注目を集めたラッパーGALIが参加した。

THE 8は、中国最大級のショートフォーム動画プラットフォーム「Douyin」、そしてイギリス発のグローバルファッション＆カルチャーマガジン『Wonderland』とコラボレーションし、『Star Crossing Night (feat. GALI)』を完成させた。歌やダンスはもちろん、美術やファッションの分野でも才能を発揮してきた彼は、新曲を通じて音楽とビジュアルを横断する多面的なアーティスト性を示す。

同時に公開されたカバーイメージには、星明かりに包まれ幻想的なオーラを放つTHE 8の姿が収められている。光と闇の強いコントラストが芸術的で神秘的なムードを一層際立たせている。今後はミュージックフィルム形式のコンセプトショート映像も追加公開される予定だ。

THE 8はこれまで、SEVENTEENのアルバムはもちろん、中国デジタルシングル『Dreams Come True』『那幕 (Falling Down)』『Side By Side』『海城 (Hai Cheng)』など、多彩な楽曲を発表し、幅広い音楽的スペクトラムを証明してきた。昨年は初の中国EP『STARDUST』をリリースし、全曲のクレジットに名を連ねるなどシンガーソングライターとしての姿を見せた。

さらに今回の新曲リリースとあわせて、中国の大型音楽フェスティバル出演も決定。THE 8は9月20日・21日の2日間、中国・北京で開催される「YJ（Yue Jian Chao Xiang／越见潮向）music festival」の最終日にヘッドライナーとして出演する。ソロアーティストとして初めて挑むフェスティバルのステージであり、イベントには2日間で約6万人の観客が集まる見込みだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。スタイリッシュなビジュアルを誇る一方で“メンバー屈指の愛されキャラ”とされており、各種バラエティ番組では愛嬌たっぷりの立ち振る舞いを見ることができる。