自動車免許取得の齋藤飛鳥、新CMで初々しいドライバー役 自然体の演技に挑戦
元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥が、30日から放送開始するソニー損保の自動車保険の新テレビCMに出演する。
【写真】ブラトップで素肌チラリ…美ボディな齋藤飛鳥
齋藤が出演するのは「あなたのカーライフを支えたい」CMシリーズ。実際に自動車免許を取得した齋藤の自然体の演技を通じて、ドライバーと同じ目線でソニー損保の自動車保険の魅力を伝えるCMとなっている。
今回は、齋藤が自動車免許を取得したばかりのドライバー役を演じる。クルマがあることによって日常がひろがっていく様子を描いたストーリーで、“カーライフを支える安心の存在”として、ソニー損保の自動車保険の魅力を分かりやすく伝える。
「クルマがあるワクワク」篇では、“最近納車されたばかりのマイカーでドライブする準備をしていると、自動車免許を取ったばかりだと知った友人から電話がかかってくる。楽しみな気持ちと、ちょっとドキドキした気持ちが入り混じる…”そんな初々しいドライバーの姿を描く。
「あなたのカーライフを支えたい」CMシリーズは、「クルマがあるワクワク」篇のほかに、「出会えなかった景色」篇、「私が泣ける場所」篇があり、順次公開。
今回新たに放映を開始した齋藤が出演する「あなたのカーライフを支えたい」CMシリーズは、現在放映中の日向坂46小坂菜緒が出演する「自動車保険デビュー」CMシリーズに加えて展開する。
