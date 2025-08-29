JO1¤Ï¡ÈK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ê¤Î¤«¡£¡ØKPOPPED¡Ù½Ð±é¤á¤°¤ë»ØÅ¦¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸«²ò¡ÖJ-POP¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤Ï¡ÖK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ê¤Î¤«¡£Apple TV+¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ØKPOPPED¡Ù½Ð±é¤ò¤á¤°¤ë»ØÅ¦¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1Çò´äÎÜÉ±¡¢¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¡ÈÁÇÈ©¡É¤¬¥Á¥é¥ê
¡ØKPOPPED¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¦¥è¥ó¥®¥å»á¤Ï8·î29Æü¸áÁ°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØKPOPPED¡Ù¤ÏCJ ENM¤ÈApple TV+¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢K-POP³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³¤³°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡È²»³Ú¶¥±é¥·¥ê¡¼¥º¡É¤À¡£¡Ø¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ÇÀ¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿²Î¼êPSY¤È¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ITZY¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¢KISS OF LIFE¤È¥¨¥¤¥Ð¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢ATEEZ¤ÈJ¡¦¥Ð¥ë¥ô¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÇØ·Ê¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤â°Û¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÂçÃÀ¤ËºÆ²ò¼á¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ë¤Î¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Þ¥ì¥¤¥É¡Ù¡¢¥ô¥¡¥Ë¥é¡¦¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ø¥¢¥¤¥¹¡¦¥¢¥¤¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡¢¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥ß¥Î¡¼¥°¤Î¡ØÇ®¤¯¶»¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¡Ù¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¤Î¡Ø¥â¡¼¥¿¥¦¥ó¥Õ¥£¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¡¢¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡ØSavage¡Ù¤ä¥¨¥¤¥Ð¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ØKings ¡õ Queens¡Ù¤Ê¤É¸½Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿³Ú¶Ê¤¬¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇÁÉ¤ë¡£¡ÖJO1ÊÔ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½Ð±é¿Ø¤Ë¡ÖK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆJO1¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬°ìÉô¤«¤éÈô¤ó¤À¡£
JO1¤Ï2020Ç¯3·î4Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Î¹ç³Ê¼Ô11¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¼ç¤ËÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢CJ ENM¤¬À©ºî¡¦Åê»ñ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JO1¤Î¡ØKPOPPED¡Ù½Ð±é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÈK-POP³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³¤³°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë²è°Õ¿Þ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢JO1¤òK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ö½Ð±é¿Ø¤ÎÁªÄê´ð½à¤ÈJO1¤¬¹çÎ®¤·¤¿ÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥®¥å»á¤Ï¡ÖÀ¾ÍÎ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤«¤òÇº¤ó¤À¡£JO1¤ÏK-POP¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾ÍÎ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
K-POP¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢JO1¤ÏÆüËÜ¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡ÖK-POP¤ÈJ-POP¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ë¤â¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥®¥å»á¤ÏÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖJO1¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆK-POP¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£J-POP¤È¤Ï°ã¤¦¡£²»³Ú¤òÄ°¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢K-POPÅª¤ÊÀ¸þ¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£JO1ÊÔ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ä³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢Á´8²ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØKPOPPED¡Ù¤ÏËÜÆü¡Ê8·î29Æü¡Ë¤è¤êApple TV+¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þJO1 ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2020Ç¯3·î4Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Mnet¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢Àî¿¬Ï¡¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢ÄáË¼¼®²¸¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢çÐÆá¾ë¾©¤Î11¿Í¤Ç¹½À®¡£´Ú¹ñCJENM¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Î¹çÊ»Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ëLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ëºî¶Ê²ÈKZ¡¢PENTAGON¥Õ¥¤¡¢¿¶ÉÕ»Õ¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ï¥ó¥½¥ë¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£