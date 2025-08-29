外出先から、見守りカメラを覗いてみたら…。留守番中のチワワさんが見せたクセが強すぎる行動、尊すぎる光景は記事執筆時点で234万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：外出先で『見守りカメラ』を確認→留守番中の犬が…ソファーでしていた『可愛すぎる行動』】

外出先で"見守りカメラ"を見てみたら、留守番中の犬が…

Xアカウント『@kotubusuke617』に投稿されたのは、チワワ「こつぶ」ちゃんのお姿。

飼い主さんは、外出先から何気なく見守りカメラを覗いてみることにしたのだそう。

クセが強すぎる行動が話題に

そこにはもちろん、とってもお利口さんにお留守番をするこつぶちゃんのお姿が。

ソファの上に設置されたクッションの上で寝ていたこつぶちゃんは、ふと身体を起こし、ゆっくりと移動を開始したといいます。

その流れのままにのび～っと身体を伸ばしたというこつぶちゃん。そこで伏せの姿勢で再び眠りにつくのかと思いきや…。

コロンッと身体をソファの背もたれの方にひっくり返し、おててや足をピーンと伸ばしたこつぶちゃん。そのままふーっと力が抜けていき、眠りについたというのです。

寝転び方のクセの強さに定評のあるこつぶちゃんですが、今回も素晴らしい緩急の付け方、可愛すぎる仕草は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「溶け込んでいく様子がたまらない」「今日も、たまりません」「吸い込まれ方がとても好きです」「いいねぇ気持ちいいね」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊な女の子の日常

6歳のこつぶちゃんは、甘えん坊でちょっぴり食いしん坊な女の子。寝転がり方のクセには定評があり、ソファの背もたれの窪みの使いこなし方は、まさにプロの業…！

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこつぶちゃんのお姿は、チワワの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を発信し続けています。