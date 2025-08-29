大好きなお兄ちゃんの外出を察した犬が、寂しさをこらえて帰宅を待ち続ける様子がInstagramで注目を集めています。投稿したのは、コーギーのジッさんと暮らす「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」さん。投稿から9.1万回以上再生され、「帰ってきてよかったね」「素敵な家族！」といったコメントが寄せられています。

【動画：大好きなお兄ちゃんが1泊2日の外出→察した犬が…切ないお別れの光景と『再会の瞬間』】

お兄ちゃんとジッさん外出前のお話タイム

登場するのは、コーギーのジッさん。この日、お兄ちゃんは1泊2日の学校行事に出かける予定だったそうです。出発前、床に伏せたジッさんの前にお兄ちゃんが座り、静かに話しかけていたんだとか。

そのとき、ジッさんはいつもと少し違う雰囲気を敏感に感じ取っていたようだったといいます。お兄ちゃんの表情や声の調子から、「今日は何かが違う」と察していたとか。

寂しさを募らせるジッさん

お兄ちゃんが学校行事に出発し、夜になっても帰ってこないことに気づいたジッさん。その日の夜は、寂しさからかお兄ちゃんの部屋に入り、暗い部屋の隅でじっと過ごしていたといいます。

ジッさんの体勢は少し不思議で、壁に背を預けながらじっと横になっていたそうです。まるで部屋の中からお兄ちゃんの足音を待ち続け、少しでも近くに感じていたかったかのようだったとか。

待ちに待ったお兄ちゃんとの再会！

翌日、ついにお兄ちゃんが帰宅。玄関のドアが開くと、待ちきれなかったジッさんが一目散に駆け寄ったそうです。「お兄ちゃん！」と言わんばかりに顔を寄せ、尻尾を勢いよく振りながら何度も甘えていたといいます。

さらにジッさんは、見慣れない大きな荷物の匂いを、くんくんと確かめる仕草も見せていたそうです。新しい匂いを確かめながら、お兄ちゃんがどこで何をしてきたのか想像しているようなジッさんなのでした。

この投稿には、「お兄ちゃん帰ってきて良かったね」「やさしい兄弟で素敵」「お土産を買ってくれるなんて本当にやさしい」「ジッさんの寂しげな様子に胸がきゅんとした」「感動の再会だね」「お兄ちゃんへの愛が伝わってくる」など、多くのコメントが寄せられていたそうです。

Instagram「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」では、ジッさんの日常や家族との触れ合いの様子がたくさん投稿されています。心温まるひとときが楽しめますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「オヤジ コーギー ジッさんに癒される日々」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。