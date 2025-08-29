趣里＆三山凌輝、結婚＆妊娠発表！ 「凌輝くんのことで大変な心労をおかけしてしまって」「噂には聞いていましたが」
俳優の趣里さんは8月29日、自身のInstagramを更新。結婚を発表しました。ファンからは祝福の声が寄せられています。
【画像】結婚＆妊娠の報告
「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」とのことです。
また「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と、文章を締めています。
コメントでは、「趣里ちゃん、凌輝君、ご結婚おめでとうございます。新しい命と共に、ご両親も含め幸せで温かい人生を送られるよう心から祈ります」「ホンマうれしいよ！」「噂には聞いていましたが本当だったんですね」「結婚おめでとうございます」「凌輝くんのことで大変な心労をおかけしてしまって趣里さんのことが心配でしたが、少しでも心穏やかに過ごせるようになりますように」「おめでとうございます！！どの夫婦も表には出してないだけで、色々あるもんですよ」など、祝福の声が続出しました。
「結婚おめでとうございます」「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と、BE:FIRSTの三山凌輝さんとの結婚を報告した趣里さん。「2人の間に新しい命も授かることができました」と妊娠も明かしています。
