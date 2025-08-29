「中島裕翔、退職代行使った？」グループ卒業の速さに驚きの声続出「辞め方が退職代行使う社会人っぽく思えてきた」
STARTO ENTERTAINMENTは、所属する中島裕翔さんがHey! Say! JUMPから卒業すると、8月28日に発表。同日、グループから卒業しました。その速さがさまざまな反響を呼んでいます。
【画像】STARTO ENTERTAINMENTの発表文
同日発表、同日にグループ卒業ということで、そのスピード感がネット上ではさまざまな憶測を呼んでいます。
「中島裕翔、退職代行使った？」「アルバイトでも本日付の退職って滅多にありません」「中島裕翔の辞め方が退職代行使う社会人っぽく思えてきた。いきなり前触れなく飛ぶ辺りそれに近い」「え、本当に突然すぎるんだけど中島裕翔さんもしかして退職代行とか使った？？そうじゃなきゃ納得できないレベルの速度感」「中島裕翔退職代行でも使ったのかってくらい急じゃない？」と、特に最近話題の“退職代行”を使ったのでは、という声が多く上がりました。
さらに、「2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。また、中島は本日をもって卒業となりますのでHey! Say! JUMPが8月31日に出演する『a-nation 2025』は7人での出演予定となります」と、今後についても報告しました。
また中島さんと同グループからの言葉も寄せられています。気になる人は、公式Webサイトをチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）に関するご報告」と題したお知らせを公式Webサイトにて発表した同社。「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」とのことです。
「まずは俳優活動に専念する予定です」同発表では、「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」とも事情を説明。また「中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です」と、明かしています。
