Stray Kids、今年発売K-POPアルバムの初動売上で1位に…4thフルAL『KARMA』が303万枚突破！

Stray Kidsが4thフルアルバム『KARMA』で初動トリプルミリオンセラーを達成し、2025年K-POPアルバム初動1位に輝いた。

Stray Kidsは8月22日、約2年ぶりとなるフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』をリリースしてカムバックした。

同アルバムはHanteoチャート基準で発売初日に200万枚以上を売り上げ、1日でダブルミリオンを突破。その後も勢いを続け、発売1週間で約303万枚を記録。2025年に初動300万枚を超えた唯一のアルバムとなり、堂々の1位を獲得した。

『KARMA』はHanteoチャート週間フィジカルアルバムチャート（8月18日〜8月24日）、Circleチャート週間リテールアルバムチャート（8月17日〜8月23日）に続き、Circleチャート週間アルバムチャート（同期間）まで制覇した。

さらに、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも各種「初」「最多」「最長」記録を更新。K-POP第4世代グループとして初めてフォロワー2000万人を突破したStray Kidsは、新アルバム『KARMA』で「トップアルバムデビュー」（8月22日〜24日集計）にてグローバル2位、アメリカ5位、イギリス3位にランクインした。

タイトル曲『CEREMONY』は「トップソングデビュー」でグローバル2位、アメリカ2位、イギリス7位を記録。加えて収録曲『BLEEP』が3位、『CREED』が4位、『In My Head』が6位、『MESS』が7位、『Phoenix』が8位、『Ghost』が9位、『Half Time』が10位に入り、計8曲がグローバルTOP10にランクインし、チャートを席巻した。

また、『KARMA』はSpotifyにおいて2025年K-POPグループ基準「発売初日・初週最多ストリーミング記録」を更新。タイトル曲『CEREMONY』は「2025年K-POPボーイズグループの発売初週最多ストリーミング曲」となった。8月22日に252万回以上のストリーミングを記録してSpotifyデイリートップソング・グローバル27位に初登場した『CEREMONY』は、27日まで6日間チャートインを継続。これによりStray Kidsは、今年同チャートで最長滞在したK-POPボーイズグループとなった。

Stray Kidsは世界3大音楽チャートの一つとされるイギリス・オフィシャルチャートでも自己最高記録が期待されている。8月26日（現地時間）に発表された「オフィシャルトレンディングチャート」（イギリスで話題の新曲20曲を集計）で『CEREMONY』が6位を獲得。さらにオフィシャルチャート側は公式SNSやホームページを通じて「Stray Kidsが新アルバム『KARMA』で今週チャート史上最高の成績を収める見込み」とし、「これまでオフィシャルアルバムチャートTOP10に入ったことがないStray Kidsにとって歴史的瞬間になる可能性がある」と展望した。

さらにStray Kidsは、8月28日に放送された音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）で『CEREMONY』が1位を獲得するなど、快進撃を続けている。

そして本日（29日）13時には、リミックスデジタルシングル『CEREMONY (Celebrate Remixes)』をリリースし、爆発的な人気に応える予定だ。

