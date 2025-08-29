ライブイベントを収録した劇場版「ＪＡＺＺ ＮＯＴ ＯＮＬＹ ＪＡＺＺ」（９月１９日全国公開）のドルビーアトモス限定先行上映＆先行初日舞台あいさつ実施が２９日、発表された。また、開演前に即完売した“幻の公演Ｔシャツ”の再販が緊急決定した。

“日本で最も多忙なドラマー”と称される若き天才・石若駿が、同ライブのために実力派バンド「Ｔｈｅ Ｓｈｕｎ Ｉｓｈｉｗａｋａ Ｓｅｐｔｅｔ」を結成。そこにアイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男（Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅ）、ＰＵＮＰＥＥ、堀込泰行といった豪華ゲストを迎え、繰り広げられた一夜限りのライブイベント「ＪＡＺＺ ＮＯＴ ＯＮＬＹ ＪＡＺＺ」。音楽史に名を刻む伝説の一夜と称された同公演を、音と映像に徹底的にこだわり“もう一度体感できる形”でよみがえらせた。

全国公開の９月１９日に先駆け、同１２日より全国１８館の劇場にてドルビーアトモスによる臨場感あふれる音響体験をいち早く味わえる「ドルビーアトモス限定先行上映」が開催決定。ドルビーアトモスによる楽器の一音一音やステージの呼吸まで、まるでその場にいるような没入体験で包み込まれる音響は必聴となっている。

そして先行上映開始日には、豪華出演陣が登壇する先行初日舞台あいさつを開催。登壇者は、同作出演の石若、昨年「ＪＡＺＺ ＮＯＴ ＯＮＬＹ ＪＡＺＺ」でＤＪプレイを披露した音楽評論家・柳樂光隆。会場は最先端の音響設備とラグジュアリーな空間を誇る「１０９シネマズプレミアム新宿」でチケットは、同劇場のホームページ、劇場窓口で販売している。

さらに、昨年の公演で開演前に即完売し、入手不可能になっていた「ＪＡＺＺ ＮＯＴ ＯＮＬＹ ＪＡＺＺ」オフィシャルＴシャツが、２００枚限定で再販することが緊急決定。数に限りがある上に映画館での販売は「１０９シネマズプレミアム新宿」のみとなっている。