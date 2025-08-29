NTTドコモは、29歳以下のユーザーを対象に最大3カ月間特典を付与する「ドコモU29割」の提供を9月1日に開始する。

家族割引や自宅回線割引などを組み合わせると、最大30GBのデータ容量を3カ月間、月額0円～で利用できる。

29歳以下のユーザーが、新規契約や他社からの乗り換え（MNP転入）、機種変更、契約変更、プラン変更で料金プラン「ドコモMAX」を契約する際に適用できる。

特典は、最大3カ月間、27GB/月のボーナスパケットの進呈と、月額料金の割引。割引額は、その月の利用データ量で異なり、「～28GB」までは2728円、「28GB超～30GB」までは3828円、「30GB超～無制限」で550円その月の月額料金から割り引く。

たとえば、月の利用データ量が29GBの場合、ボーナスパケット分を引いた2GBがプランの利用データ量となり、ドコモMAXの「1GB超～3GB」（月額6798円）の区分が適用される。この場合、U29割で月額3828円の割引で2970円となる。これに家族割引「みんなドコモ割（3回線以上）」（-1210円/月）や「dカードお支払い割」（最大-550円/月）、「ドコモ光／home 5Gセット割」（-1210円/月）を組み合わせると、最安0円で利用できる。