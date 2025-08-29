ネッドの殻は極めて珍しい左巻きだ/Courtesy Giselle Clarkson

（ＣＮＮ）ニュージーランドで希少な左巻きのカタツムリを発見した研究者が、全土で恋の相手を探してほしいと呼びかけている。

スポットを浴びているのは「ネッド」と名付けられたオスのヒメリンゴマイマイ。一般的なカタツムリの殻が右巻きなのに対し、ネッドの殻は左巻き。これは遺伝子が引き起こす現象で、ヒメリンゴマイマイに表れる確率は４万分の１とされる。これは、ネッドの生殖器官の配列も、右巻きのカタツムリとは異なることを意味する。

ネッドは作家で自称「オブザーボロジスト（観察学者）」のジゼル・クラークソンさんが、首都ウェリントン北部のワイララパにある自宅の庭で発見した。この時は「息が止まりそうになった」と振り返る。

「植物を引き抜いた時に、カタツムリが土の中に入り込んだ。すくい上げて脇へどけようとしたところで、それに気づいた」とクラークソンさんはＣＮＮに語っている。

ネッドの命名は、人気アニメ「ザ・シンプソンズ」に登場するホーマー・シンプソンの左利きの隣人の名にちなむ。クラークソンさんはニュージーランド・ジオグラフィック誌の仕事をしていたことから、左巻きのカタツムリがどれほど希少かを知っていた。

今はネッドが鳥たちの餌にならないよう自宅の水槽に入れて保護しながら、初デートの相手が現れるのを辛抱強く待っている最中。ネッドの相手を探すため、自身が著作の中で提唱した「オブザーボロジー」、つまり「観察の科学」について学んでほしいと呼びかけている。

「核心はそこにある、注意を払うことで、自然とつながるちょっとした瞬間を持ってもらい、ほかではできない観察力を磨いてほしい」

「身の回りの日常に注意を払えば、変わったことや不思議なこと、珍しいことに気付きやすくなる」

ネッドの相手探しは、ニュージーランドの人たちに身の回りの自然に関心を持ってもらえるかどうか、見過ごされがちな生物に注目してもらえるかどうかにかかっている。自然を愛する気持ちがネッドにチャンスを与えてくれるだろうとクラークソンさんは期待する。

あとはネッド次第だ。「確率は低くないと思う。ただし、出会うことができて体格が合ったとしても、必ずしも恋に落ちるとは限らない。性格も合わなければならない」