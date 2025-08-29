入園以来、10人も先生が退職…こども園で一体、何が起きているのか【ママリ】

こども園に3人の子を預けて働いている、加代子さん。入園以来、10人以上もの先生が退職しています。今年もまた、担任の先生が姿を消しました。園の中で何かが起きている…。そう感じた加代子さんは、ある決意を胸に真実を探り始めます。こども園を取り巻く人間関係について描いた体験談、『先生が次々に退職する園で、私は』第1話をごらんください。

担任の先生が次々に退職する、こども園。違和感を覚えつつも、加代子さんは何もできないもどかしさを感じていました。そんな中、夏祭りの準備にも異変が…。

また一人、先生が退職

「えっ、あやか先生も辞めたの？昨日まで？」



私はママ友からのLINEを読んで、思わず声をあげてしまいました。これで何人目なの…？



私は加代子。39歳の主婦で、夫の慎一と5歳のはると、3歳のひめな、1歳のゆずかの5人家族で楽しく暮らしています。はるととひめなは、0歳から地元の「認定こども園」に通わせているのですが、入園以来、先生が10人以上も退職していました。



息子の担任は、今年に入って、もう2人もかわっています…。園全体でも、今年度は5人も退職をしているそうです。しかも、やめた先生はみんなとてもいい先生ばかり…。



中でも、長男の担任だったのりこ先生は、本当にすばらしい人でした。子どもたちも、本当にのりこ先生が大好きでした。



「これは、何かある…」そう思わずにはいられないほど、私は言いしれぬ不安を感じていました。

助けてくれた先生たち

（新卒の先生から、ベテランの先生まで…短いスパンでやめてしまうなんて）



ママ友に話してみても、「そんなもんじゃない？」「ほかの園を知らないからなんとも…」と、あまり気にしていないようです。



はるとが入園したころ、夫はとても多忙で、私も仕事と初めての育児をする中で、先生方にはたくさん助けてもらいました。時には、打ち明けた悩みに対し、親身になってくれたこともあります。



私にとって、先生たちは、一緒に子育てをしてもらった…そんな感覚があるのです。



やめた先生のうちの一人は、園をやめる時に、「悔しいです。こんなことで園をやめることになるなんて」と言っていました。



その言葉が私の心にずっとひっかかっています。退職の話を聞くたびに、その言葉が頭をよぎり、モヤモヤとする日々でした。

夏祭りの「おたより」にざわつく心

夕方、食事の準備をしていると、息子のはるとが私に言いました。



「ママ～！こんどのなつまつり、たのしみだね～！」



私はハッとしました。



（そうだった、来週末は夏祭り…）



毎年、こども園で行われている一大イベントです。私は、ふと、ダイニングテーブルの上に置いてあった「おたより」に目をやりました。

《夏祭りについて》

・浴衣または甚平着用

・持ち物：うちわ、手提げ袋、ハンドタオル、帽子、飲みもの、昼食

・雨天決行

・屋内開催

・会費：ひと家族2000円

（なんか、去年より持ち物が多い…？確か、去年までは園がすべて準備してくれていたはずだけど…）



今年は「保護者がご用意ください」って書いてあります。しかも、なぜか、会費は昨年比で倍になっている…。



（いきなり倍だなんて…）



私は「おたより」を見つめながら、ちょっとした違和感を覚えていました。



こういうイベントって、確かに準備が大変なのはわかります。けれど、あからさまに、保護者の負担が増えているような気がしてならないのです。



昼食もカレーの年や、焼きそばの年があり、先生方と保護者でワイワイと作って、子どもたちに振る舞っていました。先生たちが作ってくれた特別なお昼ご飯に、子どもたちはおおよろこびでした。



（今年はお弁当持参なのに、会費は上がっているなんて…）



「先生たち、大丈夫なのかな」



ふと、心の中にそんな言葉が浮かびました。最近の先生たちは、笑顔ながらもどこかピリピリしている気がします。送り迎えのときも、以前はもっとなごやかだったのに。



（何かがおかしい。何がおかしいのかはわからないけど…）



夏祭りの「おたより」を見つめながら、私はその日、なかなか寝つけませんでした。

あとがき：先生たちがやめていく「こども園」

先生の退職の話を聞くたび、加代子さんは「なにかがおかしい」と違和感を覚えていました。



大切なわが子を預けている場所だからこそ、小さな違和感の積み重ねが、大きな不安や不信感につながることもあります。信頼していた先生がやめてしまうことは、子どもたちにとっても悲しいことですよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 光永絵里

（配信元: ママリ）