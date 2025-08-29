いざ、カーマニアの聖地へ！

大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ・スポーツGT（デュオセレクト）は、新車価格1540万円。それが18年後に200万円まで暴落したのは、誰もが故障を恐れているからだ。そこにロマンを感じて購入したわけだが、そんな私も故障にビクビクしまくっていた。

【画像】いざ箱根へ！大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTの雄姿 全40枚

今回の箱根遠征（編集担当注：撮影にお誘いしました）もすべてがビクビクもの。給油口が開かなかっただけで、この世の終わりのようにビビッたことについては、前回報告した通りだ。



大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTで箱根へ！ 神村聖

さて、箱根はカーマニアの聖地。クルマの走りを知るために、これ以上の舞台はない。

しかし大貴族号について、モータージャーナリスト的なインプレッションを行うのは到底ムリと感じていた。なぜってコワイから！

大貴族号は怖くてムリ！

まず、アクセルを全開にするのがコワイ。そんなことをしたら、フェラーリV8が爆発しそうな気がする。実際のところ、購入以来まだ一度もアクセルを全開にしていない。

これまで所有したフェラーリはすべて、可能な限りアクセル全開でレッド寸前までブチ回し、官能的なフェラーリ・サウンドに打ち震えてきた。でも大貴族号は怖くてムリ！ さすがは自動車ラスト・ロマンだ。格が違う。



購入以来まだ一度もアクセルを全開にしていないという大貴族号。 神村聖

もちろんコーナーを限界域まで攻めるなんてダメ、絶対！ そんなことをしたらボディがバラバラになっちゃうかも！

大貴族号のサスペンションは、まだ時たま『ドシャン！』と悲鳴を上げる。四輪サスのラバー部全とっかえで、『タタタタタタ！』という激しい音と振動は消えたが、ダンパーはそのまんまだ。

スッポン丸こと我がフェラーリ328GTSも、買った当時はガツンと突き上げがあり、ダンパーオーバーホールで乗り心地や直進性、操縦性、すべてが改善された。大貴族号も、そこまでやらないとダメか。このまんまでコーナーを限界域まで攻めるなんて怖すぎる。

そもそもコレは、若くてピチピチしたニューモデルじゃない。自動車ラスト・ロマンなのだ。故障せずに無事に走ってくれれば、それ以上何を望むだろう。

給油口のフタが気になるぜ！

ということで私は、撮影中も常にデュオセレクトのクラッチをいたわり、穏やか〜に、優し〜く走った。クラッチをなるべく滑らせないように発進すると非常に遅く、カメラカーについていけないけど、気にしない。常日頃から青信号で軽にちぎられまくって慣れてるぜ！

それにしても、さすがフェラーリ製V8。２トンのボディに対して、驚くほど低速トルクが薄い。後期型が排気量を4.2Lから4.7Lに増やした理由がよくわかる。4000rpm以上回せば、控え目な快音が心地いいが、トランスアクスルの良好な前後重量配分がもたらす（はずの）コーナリング性能なんて、サッパリ体感できなかった。そんな小さなことより、給油口のフタが気になるぜ！



給油口にテニスボール……の理由は文中で！ 清水草一

撮影の合間にフタを観察したところ、ボタンを押すと0.3秒間くらいノッチが引っ込み、その間にバネの力でフタが開く構造になっていた。バネが死んでると、閉まったまま何も起きないので、トランクの赤いヒモを引っ張る必要が生じる。

バネはフタのヒンジ部に仕込んであるので、自力じゃ交換できないし、純正品のバネの入手自体、難しい気がする。

30年くらい前、フェラーリ348tbのドアミラー内部のバネが折れてブラブラになった時は、アッセンブリー交換で10万円くらい取られた。さすがフェラーリ様。マセラティ様もそんな感じかも。何か代わりの策はないか……。

そうだ！ フタの中に、何か弾力性のあるブツを入れときゃいいんだ！ ボールとか！

帰宅後、子犬用のオモチャのボールを入れてボタンを押したら、見事に開いた！ うおおおお、感動。またも大勝利！

編集部よりお知らせ：大貴族号を展示します！

9月28日（日）に山梨県甲府市で開催する『スーパーカー・コレクション2025』にて、『大貴族号』こと清水草一さんのマセラティ・クアトロポルテ・スポーツGTを展示します！ 当日は清水さんが参加されるトークショーなど、盛りだくさんです。

スーパーカーで参加希望の方は、事前登録が必要です。見学は自由（無料）となります。詳しくはトップページからリンクしている告知ページをご覧ください！



9月28日の『スーパーカー・コレクション2025』に『大貴族号』の展示決定！ 神村聖

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は9月12日金曜日公開予定）