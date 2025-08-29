【トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ】 11月15日 発売予定 価格：1,430円 【トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ ブラックスペシャル】 11月15日 発売予定 価格：1,430円 タカラトミーモール限定品

タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ」を11月15日に発売する。価格は1,430円。

本製品は、タミヤの初代アバンテJr.のイメージを受け継ぎ、エアロの名にふさわしい空力を追求したデザインのミニ四駆「エアロ アバンテ」を、映画やドラマ、コミックといったさまざまなシーンに登場し、その魅力あふれる活躍が鮮烈に思い出されるクルマを造形や細部に渡る塗装で最大限に再現したトミカシリーズ「トミカプレミアムunlimited」で商品化したもの。

特徴的なブルーのカラーリングとシャープなボディをトミカで再現している。

また本製品以外にも、ブルーのカラーリングをブラックに変更した「トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ ブラックスペシャル」をタカラトミーモール限定で発売する。11月15日発売予定で、価格は1,430円。

「トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ」

「トミカプレミアムunlimited ミニ四駆 エアロ アバンテ ブラックスペシャル」

(C) TAMIYA

(C) ＴＯＭＹ