乃木坂46の久保史緒里（24）が28日、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）にゲストとして生出演。番組オープニングで困惑する場面があった。

時報が鳴ると、第一声を発したのは久保。「最初からいきなりなんですけど、みなさんに大切なご報告がありまして」と切り出し、「岡村さんも矢部さんもスタジオにいません。どうしたらいいの〜！こんなことってあっていいの？」と困惑した。

同番組への出演は3回目となるが「初めて過ぎて、いいの！？」と久保。「とりあえず私がタイトルコールをやってくれって、そんなことありました？この長い歴史で。スペシャルウィークですよね？招かれる側って聞いてたんですけど」と悲鳴を上げた。

その後、番組のオープニング曲が流れる中、「改めましてこんばんは」とあいさつ。毎週水曜にパーソナリティーを務めている久保は、「まさか2日連続オールナイトニッポンのタイトルコールをやるとは」と嘆きつつ、「オープニングで私だけっていうので5分経とうとしてるのが恐怖」と語った。

しかしこの日は、夏の恒例行事となっている“久保史緒里おもてなし企画”の第3弾。「ナインティナイン」の2人は別室で“縁日”を用意しており、店主に扮した岡村隆史は、自宅ベランダで育てた大葉をソースにしたかき氷「草氷」を提供。またクセが強すぎる「ひもくじ」「水槽コインゲーム」「腕相撲」では、理不尽な扱いに久保が翻弄され続け、あきれるあまり「私で良かったですよ！」との“名言”が飛び出す事態となった。

とはいえ番組終盤には、岡村が「今日凄いのが、オープニングから最後までずっと久保さんがいてくれてるっていう。ドアタマからでしたもんね」と感謝。相方・矢部浩之が「しかも1人しゃべりやからね」といたわると、岡村は「ありがとうございます」とお礼を伝えていた。