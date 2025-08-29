¥«¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¡×9·î3Æü³«ËëJLPGA¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥«¥Ã¥×»²Àï
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥«¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ê50¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ËÜ¼ÒÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢»²Àï¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼Í£°ì¤Î¸ø¼°Àï¡ÖJLPGA¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥«¥Ã¥×¡×¡Ê9·î3¡Á6Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÅìÌ¾¸üÌÚCC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥Ö¤Ï1996Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»41¾¡¡¢¥á¥¸¥ã¡¼7¾¡¡¢¾Þ¶â½÷²¦3²ó¤ò¸Ø¤ê¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÇÍ£°ì¿Í5Âç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âç²ñ¤Ë»²Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤¬¡¢Á°½µ¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÊÆ¥·¥Ë¥¢½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢11°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤Û¤É¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Î¹âÍÈ´¶¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¥×¥ì¡¼¤ËÉ½¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤¬°ã¤¦¾õ¶·¤À¤¬¡¢Íè½µ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖÁ´ÊÆ¥·¥Ë¥¢½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â²¿¿Í¤«ÆüËÜÁª¼ê¤ò²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿Íè½µ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜÁª¼ê¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£