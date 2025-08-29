伍代夏子、大きな愛車で「家族でドライブ」 夫・杉良太郎らとのお出かけショット公開「新しいキャンピングカーで最高の1日でしたネ」「素敵な家族写真」
歌手の伍代夏子（63）が28日、自身のインスタグラムを更新。今月納車を報告した新しい愛車で「家族でドライブ」に出かけたことを明かし、夫で歌手・俳優の杉良太郎（81）らとの集合写真や愛車の前で笑顔したショットを公開した。
【写真】「新しいキャンピングカーで最高」夫・杉良太郎らとの“家族4ショット”披露の伍代夏子 ※愛車は2枚目
伍代が購入したのは、“ペットと旅するキャンピングカー”を謳ったキャンピングカー『レクビィ ソランSL』。トヨタ『ハイエース』のスーパーロングをベースに作られた車で、全長の長い広大なベッドを導入することで車内で活発に動くペットのストレスを軽減させるとともに、ペットも人間も自由な形で就寝することが可能だ。
13日の納車報告では「水や摩擦、爪立てに強い内装材が使われています」と説明し、「ワンズがどんなにホリホリしても大丈夫ですよ〜」と愛犬のそらくん、りくくんとともに車内でほほ笑む写真を披露していた。
この日は「ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました」「#家族小旅行」と明かし、たくさんのひまわりが咲き誇る園内で撮影した杉、そらくん、りくくんとの“家族4ショット”など、2枚の写真をアップ。
「ここは、広〜い園内を車に乗ったまま好きなエリアへ移動できるのでとても楽チン 広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足」と愛車にも乗りながら園内を楽しんだことを伝えた。
コメント欄には「新しいキャンピングカーで最高の1日でしたネ」「ソラン最高ですね〜スタイリッシュでカッコいい」「家族でキャンピングカーでドライブいいですね」「幸せ時間でしたね」「素敵な家族写真ありがとうございました」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「新しいキャンピングカーで最高」夫・杉良太郎らとの“家族4ショット”披露の伍代夏子 ※愛車は2枚目
伍代が購入したのは、“ペットと旅するキャンピングカー”を謳ったキャンピングカー『レクビィ ソランSL』。トヨタ『ハイエース』のスーパーロングをベースに作られた車で、全長の長い広大なベッドを導入することで車内で活発に動くペットのストレスを軽減させるとともに、ペットも人間も自由な形で就寝することが可能だ。
この日は「ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました」「#家族小旅行」と明かし、たくさんのひまわりが咲き誇る園内で撮影した杉、そらくん、りくくんとの“家族4ショット”など、2枚の写真をアップ。
「ここは、広〜い園内を車に乗ったまま好きなエリアへ移動できるのでとても楽チン 広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足」と愛車にも乗りながら園内を楽しんだことを伝えた。
コメント欄には「新しいキャンピングカーで最高の1日でしたネ」「ソラン最高ですね〜スタイリッシュでカッコいい」「家族でキャンピングカーでドライブいいですね」「幸せ時間でしたね」「素敵な家族写真ありがとうございました」など、さまざまな声が寄せられている。