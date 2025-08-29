ゼンハイザー「サマーエンドセール」。サウンドバーも低価格に
ゼンハイザー「サマーエンドセール」。サウンドバーも低価格に
AMBEO Soundbar PlusとAMBEO Sub
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランドのワイヤレスヘッドフォン、完全ワイヤレスイヤフォン、サウンドバーなどを対象とした「サマーエンドセール」を実施。期間は9月11日23時59分まで。
サウンドバー「AMBEO Soundbar Mini」が37％ OFF、「AMBEO Soundbar Plus」が12％ OFFとなるほか、サブウーファー「AMBEO Sub」も41％ OFFとなる。また、完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM Sport」は58％ OFF、「MOMENTUM True Wireless 3」は57％ OFFを予定している。ラインナップとOFF率(予定)は以下の通り。
AMBEO Soundbar Mini 37% OFF AMBEO Soundbar Plus 12% OFF AMBEO Sub 41% OFF ACCENTUM Wireless 27% OFF ACCENTUM Wireless + BTD 600 35% OFF ACCENTUM Plus Wireless 34% OFF ACCENTUM Plus Wireless + BTD 600 42% OFF ACCENTUM True Wireless 43% OFF ACCENTUM True Wireless + BTD 600 47% OFF MOMENTUM 4 Wireless 24% OFF MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600 27% OFF MOMENTUM True Wireless 4 24% OFF MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600 30% OFF MOMENTUM Sport 58% OFF MOMENTUM True Wireless 3 57% OFF HD 560S 27% OFF HD 620S 5% OFF HD 620S + バランスケーブル 12% OFF HD 650 8% OFF HD 650 + バランスケーブル 15% OFF IE 600 18% OFF
※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください