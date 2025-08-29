¡Ú¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡Û¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Þ¤ó´Ý¤Û¤Ã¤Ú¡¡22ºÐ¤Þ¤ë¤ä¤½¤é¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ
Ì¾Ìç¥ß¥¹¥³¥ó¤Î¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢±þÊçÁí¿ô2826¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡¢¤Þ¤ë¤ä ¤½¤é¤µ¤ó(22¡Ë¤¬¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¼õ¾Þ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡£º¸¤«¤é½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§¹¾²¼ ÚçÍü¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÂÀÅÄ ¤·¤º¤¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§±Ê²¬ ¤æ¤¤Í¡¢¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§À² ¤³¤³¤í¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§¤Þ¤ë¤ä ¤½¤é¡¢ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¡§ÉÚ±Ê ¼ÂÎ¤
Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï1982Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2022Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»¨»ï¶È³¦¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢CM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤ë¤ä ¤½¤é¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
⽣Ç¯⽉⽇ 2003Ç¯8·î6Æü¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¡¥µ¥¤¥º T154 B83 W60 H91¡¡¼ñÌ£¡¦ÆÃµ» ¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¡¼¥ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤»¤ë
¡¦Instagram¡¡https://www.instagram.com/sora_maruya_/
¡¦TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@sora_maruya_
¡¦X¡¡https://x.com/sora_maruya_