【夫と義母のLINE】「家はこうしろ」勝手に打ち合わせ…まさかの口出しにもう無理！【ママリ】

夫と義母のLINEを見てしまった…

夫と義母のLINEを見てしまいました。



最近の打ち合わせ中は夫家族がきて（行っていい？行くよ！とかはなく夫から打ち合わせの予定を聞いておいて勝手に来ます）娘と遊んでくれています。

先日はベランダをつけるかどうかの話を担当さんと夫婦でしていてその話が聞こえたのでしょう、夫へLINEで

『ベランダは必要だと思います🥺とりあえずつけておいたら？』

「俺もとりあえずと思うけど（←外観的に欲しいだけ）予算的にわからない」

『乾燥機とかルンバとか食洗機とかお金のかかるもの欲しがるからだね』

「ほしいものはしょうがない」



と言ってました。



義母はアパート暮らし、週②で夜バイト、夫は幼稚園あがりです。

私は正社員（育休中）娘は保育園に通う予定です。

お金で時間と余裕を手に入れようとして何が悪いんでしょう…以前家事動線にこだわっているのをバカにされたこともあります…私達が住む家、お金出さないんだから口も出さないで欲しいし、そもそも生活環境が違うのに…



孫に会いたくて来てるだけとはいえ打ち合わせ中に見てくれるのはとても嬉しかったのですが、裏文句言われてるのを知った今、二度と来てほしくありません。

まあ阻止するのは難しいでしょうが…



夫にLINEを見たことは言えませんが、予算オーバーになったとき乾燥機等削った方がいいと思うか本心を聞いてみたいと思います。 出典：

qa.mamari.jp

子どもの面倒を見てもらえるのは本当にありがたいことですが、家のことにまで口を出されるのはまた別問題ですよね。ましてや、陰でLINEを使って夫に文句を送っているとなれば、信頼関係を揺るがすようなショックを受けても無理はありません。



新築の家づくりは、これから家族が心地よく暮らしていくためにこだわりたい大切なもの。親とはいえ、投稿者さん夫婦が一生懸命考えて決めていることに対して否定的な言動をするのは失礼にあたるのではないでしょうか。

息子の家に口出しする母親にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

絶対に譲らないでください！

乾燥機もルンバも食器洗機もこれからの時代、共働きなら尚更必要だと思います！QOLの向上のため本当におすすめです！負けないでください🥺🔥 出典：

qa.mamari.jp

自分が住む訳でもなくお金も出さないのに口を出せる神経がわからないですね💦 出典：

qa.mamari.jp

義母はもしかして後々同居しようと思ってるんじゃないですか？？？ 出典：

qa.mamari.jp

家庭の状況によって、必要な物は違いますよね。共働きであれば、家事の時間をできるだけ短縮できるよう工夫したいですし、予算が許すのであれば家電に頼っても何も問題はありません。



自分の価値観や理想を押し付ける義母ですが、同居をちらつかせてい様子。「もしかしたら…」とチャンスをうかがっているかもしれませんが、投稿者さんの納得のいく形でおうちづくりを進めてほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）