Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤«¤é¡Ö¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸ÄÀÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡¢¥â¥ÆÍ×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À¡ª
ÒØè¸Íå¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×¤ò¥Ü¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥«¥¹¥¿¥à
¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Ö¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊDNA¤ò°ú¤·Ñ¤°¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×¤Ë¡¢¥Ü¥Ðー¡ÊÃ»¤¯ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î°ìÂæ¤À¡£
¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Î¡ÖGOAN¡á¥´¥¢¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÅìÉô¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¡Ö¥´¥¢À¸¤Þ¤ì¡×¤ËÍ³Íè¡£¥´¥¢¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¤À¡£
¼êÁ°¤Î¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¤¬¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥ë¡×¥«¥éー
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Þ¤ï¤ê¤ä¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¡¢¥ß¥Ë¥¨¥¤¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Æ½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Ä¤Ä¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¡£
¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î349cc¶õÎäSOHCÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ20.2PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯27Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÆ½Æ»¤Ë¡¢³¤´ßÀþ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥àー¥º¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥·¥ãー¥·¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥À¥¦¥ó¥Á¥åー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤Ë¡¢41mm·Â¤ÎÀµÎ©¥Õ¥©ー¥¯¤È¥Ä¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¹½À®¡£¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È19¥¤¥ó¥Á¡¿¥ê¥¢16¥¤¥ó¥Á¤Î¥Á¥åー¥Ö¥ì¥¹¡¦¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©ー¥ë¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥â¥À¥ó¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁõÈ÷ÌÌ¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¤È¥À¥Ö¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ü¥ë¥È¥ª¥ó¼°¥ê¥¢¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥½¥í¥é¥¤¥É¤«¤é¥¿¥ó¥Ç¥à¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡ÊÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¥¿¥ó¥Ç¥à¥·ー¥È¡Ë¡£¾ÈÌÀÎà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆLED²½¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¾å¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¢¥¤¡×¥é¥ó¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¹¥Ôー¥É¥áー¥¿ー¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢Ç³ÎÁ·×¤ä¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉ½¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë´Ê°×¥Ê¥Ó¡Ö¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£USB Type-C¥Ýー¥È¤ä¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¸½ÂåÅª¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡ÃRoyal Enfield GOAN CLASSIC 350
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´4¿§¡£¥Þ¥Ã¥È¤È¥°¥í¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤¬Á¯Îõ¤Ê¡Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥ì¥Ã¥É¡×¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥Ñー¥×¥ë¤òÅ»¤¦¡Ö¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ø¥¤¥º¡×¡¢¤½¤·¤ÆÒØè¸ÍåÌÏÍÍ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥Æ¥£ー¥ë¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ï¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢74Ëü9100±ß～75Ëü5700±ß¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸Ù¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥È¹â750mm¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¤Î¥·ー¥È¹â¤Ï805mm¡Ë¤ÏÂ¤Ä¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥ê¥¢¼þ¤ê¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°¦ÕÈ¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½÷À¥é¥¤¥Àー¤Ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¥Ü¥Ðー¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤ÐÂç·¿¥Ïー¥ìー¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¹ü¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¤Ï¤â¤Ã¤È·Ú²÷¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Í³¤È¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥´¥¢¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÎ®¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯350¡×¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥â¥À¥ó¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤àÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯350¡ÖRave Red¡Ê¥ì¥¤¥Ö¡¦¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¥«¥éー
¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯350¡ÖPurple Haze¡Ê¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ø¥¤¥º¡Ë¡×¥«¥éー
¥´¥¢¥ó ¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯350¡ÖShack Black¡Ê¥·¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¥«¥éー
SPECIFICATIONS
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹2150¡ßÁ´Éý825¡ßÁ´¹â1200mm
¥·ー¥È¹â¡§750mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§197kg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§349cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§¶õÎä4¥¹¥È¥íー¥¯Ã±µ¤ÅûSOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§14.9kW¡Ê20.2PS¡Ë/6100rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§27Nm/4000rpm
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§13L
ÊÑÂ®µ¡¡§5Â®¥ê¥¿ー¥ó
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥í¥ó¥È 100/90-19-63P¡¢¥ê¥¢ 130/90-16-74P
²Á³Ê¡§74Ëü9100±ß～75Ëü5700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë