Amazonで9月4日23時59分まで開催中の「スマイルSALE」にて、ウエスタンデジタルやサンディスク、バッファローの外付けストレージ、内蔵ストレージなどがセール価格になっている。29日11時30分に編集部が確認したところ、ウエスタンデジタルの外付けSSD 1TB「WDBAGF0010BRD-WESN」は10％ OFFの17,080円、サンディスクの外付けSSD 1TB「SDSSDE61-1T00-GH25」も10％ OFFの17,889円だった。

内蔵ストレージでは、ウエスタンデジタル・WD BlueのHDD 10TB「WD100EAGZ-AJP」が5％ OFFの29,980円、WD Red Plusの8TB「WD80EFAX-AJP」が9％ OFFの31,180円。

またPS5動作確認済みのヒートシンク付き内蔵M.2 SSD 8TB「WDS800T2XHE-EC SN850X」は14％ OFFの100,990円だった。

そのほか、バッファローの外付けHDD 4TB「HD-AD4U3」は10％ OFFの13,480円、サムスンの外付けSSD 1TB「Samsung T7(MU-PC1T0T-PD/EC)」は10％ OFFの14,380円となっている。

